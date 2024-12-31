Симферополь, 31 декабря, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Свыше 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, было собрано на побережье Крымского полуострова. Об этом сообщили 31 декабря пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

«С начала работ… собрано и вывезено более 226 тонн загрязнённого песка и грунта», — отметило региональное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

Отмечается, что за указанное время было обследовано, в том числе повторно, 1012 километров береговой линии. При этом очищено от загрязнений более 44 километров.

Всего к работам по мониторингу и очистке привлекли 92 человека и 41 единицу техники. В управлении МЧС добавили за минувшие сутки фактов выброса мазута на берег в Крыму не выявлено.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря стало известно, что с побережья Краснодарского края специалисты и волонтёры собрали почти 70 тыс. тонн грунта и песка, загрязнённых мазутом. В МЧС проинформировали, что сбор и вывоз грунта на Кубани осуществляется на участке протяженностью 63 км.

Танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большое содействие в этой работе оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.