Евпатория, Крым, 7 января, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Мазутные пятна после крушения танкеров в Чёрном море достигли города Евпатории на западе Крыма. Об этом 7 января сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязнённые мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов», — написал он в Telegram-канале.

Глава города сообщил, что лично объехал всю береговую линию и пляжи и отметил, что выбросы носят единичный характер. По его словам, ситуация постоянно меняется в зависимости от силы ветра и волнения моря.

Он также добавил, что всех найденных птиц, испачканных мазутом, муниципальные службы отмывают и отправляют на реабилитацию.

Как передавало ИА Регнум, 6 января министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что на побережье полуострова зафиксировали два новых выброса мазута — в городском округе Судак в районе мыса Меганом, а также в Ленинском районе в селе Яковенково.

31 декабря на побережье Крымского полуострова было собрано более 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом после крушения танкеров.

Танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.