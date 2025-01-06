Париж, 6 января, 2025, 18:28 — ИА Регнум. США должны помочь убедить Россию начать переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 6 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодной конференции послов в Париже.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Соединённые Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров», — процитировал его телеканал France 24.

Он отметил, что Европе придётся предложить Украине гарантии безопасности. Однако от самого киевского режима в обозримом будущем потребуется обсудить территориальные уступки, подчеркнул французский лидер. При этом он добавил, что быстрого и лёгкого решения конфликта ожидать не стоит.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 5 января заявил, что не желает садиться за стол переговоров втроём с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, перед этим украинский политик намеревается договориться с главой Белого дома, а также привлечь к переговорам Евросоюз.

Путин 19 декабря отмечал, что Москве не требуются предварительные условия для переговоров с Киевом. Глава государства уточнил, что переговоры должны учитывать уже достигнутые соглашения и реалии на фронте. Ранее российский лидер подчёркивал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.