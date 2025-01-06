Киев, 6 января, 2025, 04:14 — ИА Регнум. Владимир Зеленский не хочет садиться за стол переговоров втроём с новым президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Сначала он хочет договориться с Трампом, а затем привлечь к переговорам Европу. Об этом глава киевского режима заявил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

ИА Регнум Зеленский, мирный саммит

Блогер задал Зеленскому конкретный вопрос о том, готов ли он в январе провести встречу с Трампом и Путиным для подписания мирного договора с гарантиями безопасности Украины, но без приёма в НАТО.

Глава киевского режима заявил, что для начала он хочет встретиться наедине с Трампом, а в дальнейшем к переговорам необходимо привлечь Европу. Зеленский уверен, что она сможет предложить сильные гарантии безопасности Украины.

«А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроём», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, Киев согласится на прекращение огня при условии, что Украине предоставят оружие для отражения «будущих нападений» России, заявил Зеленский в интервью Лексу Фридману.

Глава киевского режима не смог сдержать эмоции и за три часа в интервью Фридману несколько раз выражался нецензурно.

19 декабря Путин заявил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Обсуждения должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент. Путин добавил, что в июне уже сформулировал предложения по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства напомнил, что Москва готова к диалогу, но Киев отказался от переговоров.