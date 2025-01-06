Париж, 6 января, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Украинское руководство при обсуждении территориальных вопросов в рамках урегулирования конфликта должно исходить из существующих реалий. Об этом 6 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляцию выступления вела пресс-служба Елисейского дворца в соцсети X (ранее Twitter).

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Украине придётся вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам», — заявил Макрон на конференции французских послов в Париже.

По мнению президента Франции, мирных инициатив, касающихся урегулирования ситуации на Украине, без участия Киева быть не может, как без участия Европы недостижима европейская безопасность.

По оценке Макрона, урегулирование ситуации на Украине в любом случае не будет «простым и лёгким».

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня прошлого года президент России Владимир Путин назвал условия для переговоров России с Киевом. Украинская сторона должна признать существующие территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году. Также Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО.

19 декабря Путин заявил, что Москва готова на переговоры с любым представителем Киева, но подписывать документы российская сторона будет только с легитимными властями. Легитимность есть только у Верховной рады, срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истёк. Президент России также напомнил, что киевский режим сам отказался от переговоров с Москвой.