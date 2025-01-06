Вашингтон, 6 января, 2025, 09:55 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден в ходе краткого общения с представителями СМИ 5 января позволил себе резкое высказывание в адрес присутствующих на этой встрече журналистов.

Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС Президент США Джо Байден

В ходе беседы ему задали вопрос о планах Республиканской партии в конгрессе по разрешению проблем в сфере миграции, чтобы избранный президент США Дональд Трамп уже в первый день на своём посту смог подписать соответствующие документы.

Действующий американский президент назвал такого рода инициативы смехотворными и, говоря о том, чего не следует допускать для решения проблемы в сфере миграции, неожиданно оборвал себя на полуслове.

«Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь. И я знаю их, знаю, как они мыслят. Это не шутка», — сказал Байден.

Как сообщало ИА Регнум, это не первое подобное грубое высказывание действующего президента США в адрес репортёров. Так, 12 ноября 2024 года Байден нахамил журналистке вместо ответа на вопрос о заложниках в Газе. Представительница СМИ задала действующему главе Белого дома вопрос о том, считает ли он возможным достижение сделки об освобождении израильских заложников до конца его президентского срока.

В сентябре 2024 года Байден резко высказался в адрес одного из журналистов, который задал ему вопрос о президенте России Владимире Путине, фактически приказав тому замолчать. А в конце мая 2024 года Байден нагрубил репортёру, который спросил его о возможной передаче полномочий главы Белого дома вице-президенту США Камале Харрис в случае, если команда действующего американского лидера останется на второй срок.