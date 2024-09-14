Лондон, 14 сентября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден резко высказался в адрес одного из репортёров, который задал ему вопрос о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency Джо Байден

В публикации объяснили, что корреспондент задал вопрос главе США до того, как тот успел выступить со вступительным словом после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Молчите, пока я не заговорю, хорошо? … Хорошая идея?» — ответил Байден репортёру.

Затем, когда журналист вновь попытался задать вопрос, он ответил на это словами: «Вы должны замолчать, а я сделаю заявление».

Как сообщало ИА Регнум, во время встречи в Белом доме 13 сентября Байден и Стармер не стали разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. По словам британского премьера, он и президент США сосредоточены на стратегии по украинскому конфликту, в то время как разрешение применять дальнобойные ракеты Storm Shadow является тактическим.

Ранее Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.