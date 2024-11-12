Вашингтон, 12 ноября, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Действующий президент США Джозеф Байден резко отреагировал на вопрос журналистки о ситуации со сделкой по освобождению израильских заложников в Газе. Инцидент произошёл 12 ноября перед встречей американского лидера с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом Доме.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Репортёр задала Байдену вопрос, считает ли он возможным достижение сделки об освобождении израильских заложников до конца его президентского срока.

«А вы считаете, что сможете уберечь себя от удара камерой сзади вас?» — ответил вопросом на вопрос глава Белого дома.

Президент США не впервые реагирует довольно агрессивно на вопросы журналистов. Как сообщало ИА Регнум, в сентябре политик резко высказался в адрес одного из репортёров, который задал ему вопрос о российском лидере Владимире Путине, фактически приказав журналисту молчать.

В конце мая 2024 года Байден нагрубил журналисту, спросившему о возможной передаче полномочий главы Белого дома вице-президенту Соединённых Штатов Камале Харрис в случае, если команда действующего американского лидера останется на второй срок.