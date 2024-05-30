Филадельфия, США, 30 мая, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден ответил крайне грубо на вопрос журналиста о возможной передаче полномочий главы Белого дома вице-президенту Камале Харрис в случае переизбрания американского лидера на второй срок. Запись диалога опубликовало 29 мая агентство C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Беседа политика с журналистами произошла в аэропорту Филадельфии, куда американского лидера сопровождали представители прессы. Один из представителей американских СМИ поинтересовался у Байдена, передаст ли он полномочия главы государства вице-президенту Харрис в случае своего переизбрания на новый президентский срок или же политик намерен самостоятельно отработать на посту главы Белого дома ещё четыре года.

«С тобой всё в порядке? Ты головой ударился или что?» — так отреагировал Байден на вопрос, после чего развернулся и ушёл вместе с сопровождавшими его лицами.

Американский лидер не впервые позволяет себе грубости и оскорбления в адрес журналистов и мировых лидеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25 мая американский президент во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Поинте (штат Нью-Йорк) в очередной раз допустил недипломатическое высказывание в адрес главы России Владимира Путина. Байден назвал российского лидера «жестоким тираном», который якобы уверен в расколе НАТО.

До этого случая в конце марта, выступая в штате Северная Каролина, Байден упоминал о возможности привлечения дополнительных средств, повышая налоги для миллиардеров в США. Тогда он призывал «обеспечить помощь Украине против этого мясника Путина».

Кроме того, Байден также называл Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья, ответив на попытки оскорбить его детской шуткой: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

По мнению журналистов немецкого издания Junge Welt, попытки Байдена оскорбить Владимира Путина говорят о панике Вашингтона на фоне ситуации на Украине и конфликта на Ближнем Востоке.