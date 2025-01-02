Вашингтон, 3 января, 2025, 01:48 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден своё первое выступление после теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе в официальной резиденции в Вашингтоне начал с шутки про самого себя.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент 2 января явился для участия в церемонии назначения судей в различные судебные инстанции США.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — сказал Байден улыбаясь подойдя к микрофону.

Присутствующие в зале отреагировали на шутливое приветствие Байдена смехом.

Без переходов американский лидер заявил, что провёл заседание оборонного и разведывательного аппарата США в связи с терактом в Новом Орлеане и инцидентом в Лас-Вегасе. По его словам, он на это «потратил много времени».

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден стал худшим президентом в истории США, полной и абсолютной катастрофой для Америки, заявил 2 января в соцсети Truth Social избранный президент Дональд Трамп.

Американский бизнесмен и будущий член команды избранного президента Дональда Трампа Илон Маск обвинил Байдена и его чиновников в государственной измене. Причиной послужила продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой.

Ночью 1 января в Новом Орлеане грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год на Бурбон-стрит. По словам очевидцев, после этого водитель транспортного средства вышел из автомобиля и открыл огонь. Согласно последним данным, число погибших составило 15 человек.

1 января в Лас-Вегасе у отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит Дональду Трампу, взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель транспортного средства погиб. Ещё семь человек получили ранения.