Новый Орлеан, США, 2 января, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Число жертв теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на заявление судмедэксперта Дуайта Маккины.

Daniel X. O'Neil Полиция. Новый Орлеан

По словам специалиста, на проведение процедуры вскрытия необходимо несколько дней. Когда всё будет сделано, родственников оповестят, а личности погибших будут опубликованы.

Как сообщало ИА Регнум, водитель грузовика, совершивший наезд на толпу людей в Новом Орлеане, погиб.

По словам свидетелей, грузовик на большой скорости наехал на толпу. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять по людям, полиция открыла ответный огонь. Пострадавших доставили в пять больниц.

Мэр города Латойя Кантрелл назвала произошедшее террористической атакой, но в ФБР не подтвердили, что считают инцидент терактом. Специальный агент ФБР Алета Дункан сообщила, что на Бурбон-стрит были обнаружены предметы, похожие на самодельные взрывные устройства.