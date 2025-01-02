Вашингтон, 2 января, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и будущий член команды избранного президента Дональда Трампа Илон Маск обвинил администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена в государственной измене. Причиной послужила продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой.

JD Lasica Илон Маск

«Сто процентов государственная измена», — написал Маск в соцсети X, комментируя пост пользователя, который заявил о намеренном открытии границ для мигрантов администрацией Байдена.

По его словам, администрация намеренно продала материалы для строительства стены на границе с Мексикой и демонтировала заграждения на пограничных участках.

По информации американских СМИ, чиновники из команды Байдена в последние недели пребывания на постах в спешке вывозят и продают материалы для строительства стены на границе с Мексикой по заниженным ценам. Их цель — помешать Трампу.

Как сообщало ИА Регнум, миграционную политику администрации Байдена на фоне миграционного кризиса неоднократно подвергали критике представители Республиканской партии. В частности, Дональд Трамп обещал, что в случае победы на выборах закроет южную границу страны и остановит поток мигрантов из Мексики. Также он заявлял, что при избрании начнёт самую масштабную в истории США депортацию мигрантов.

Ситуацию на южной границе США назвал орудием массового разрушения Дональд Трамп.

Ожидается, что указы первого дня президентства Трампа будут в основном сосредоточены на ужесточении миграционной политики США с целью предотвращения новых витков миграционного кризиса в южных районах страны, у границы с Мексикой. Так, некоторые акты могут предусматривать предоставление полномочий миграционного ведомства США на арест ранее не судимых мигрантов, укрепление приграничной зоны и возобновление строительства стены вдоль границы.