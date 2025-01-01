Лас-Вегас, США, 2 января, 2025, 00:17 — ИА Регнум. В Лас-Вегасе у 64-этажного отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель пикапа погиб, семь человек получили ранения. Подробности сообщил глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл журналистам на пресс-конференции.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв автомобиля

Установлено, что Cybertruck остановился у входных стеклянных дверей отеля.

«Из машины пошёл дым, а затем произошёл мощный взрыв. Водитель Cybertruck погиб. Семь человек получили травмы в результате взрыва», — пояснил глава полиции.

Отмечается, что всех из отеля эвакуировали.

Телеканал ABC News сообщил, что инцидент расследуют как потенциальный террористический акт. Полиция пока точно не установила причину взрыва, но известно, что в машине находилась пиротехника. Следователи проверяют, мог ли погибший водитель спровоцировать взрыв.

Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит соратнику Трампа, миллиардеру Илону Маску.

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