Вашингтон, 2 января, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Джо Байден стал худшим президентом в истории США, полной и абсолютной катастрофой для Америки, заявил 2 января в соцсети Truth Social избранный американский президент Дональд Трамп.

CNP/AdMedia/Global Look Press Джо Байден

«То, что он и его группа вмешивающихся в выборы «головорезов» сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!» — написал Трамп.

Мягкая миграционная политика Байдена и его команды привела к тому, что радикальный исламский терроризм и иные формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в США, что в это трудно поверить, подчеркнул Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, американский бизнесмен и будущий член команды избранного президента Дональда Трампа Илон Маск обвинил администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена в государственной измене. Причиной послужила продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой.

Миграционную политику администрации Байдена на фоне миграционного кризиса неоднократно подвергали критике представители Республиканской партии. В частности, Дональд Трамп обещал, что в случае победы на выборах закроет южную границу страны и остановит поток мигрантов из Мексики. Также он заявлял, что при избрании начнёт самую масштабную в истории США депортацию мигрантов.