Новый Орлеан, США, 1 января, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Не менее 10 человек погибли и ещё 30 пострадали при наезде грузовика на толпу людей в городе Новый Орлеан (США), сообщает 1 января телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

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20 декабря ИА Регнум передавало, что два автомобиля на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге въехали в толпу.

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