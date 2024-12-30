Тель-Авив, Израиль, 30 декабря, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Подразделения армии Израиля вошли в город Аль-Баас в провинции Эль-Кунейтра на Голанских высотах в Сирии, сообщила в понедельник, 30 декабря, газета «Аль-Ватан».

Иван Шилов ИА Регнум

Населённый пункт находится в 67 км к югу от столицы Сирии Дамаска.

«Оккупационные израильские силы продвинулись посредством танков и бронетехники к городу (…), дойдя до зданий дома культуры, департамента снабжения, государственной энергокомпании, банка недвижимости и хлебохранилища», — сказано в сообщении.

По этим данным, израильские военные потребовали от сирийских госслужащих покинуть учреждения, объяснив это необходимостью проведения обысков.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

После этого армия Израиля начала наносить удары по военным объектам в Сирии. 9 декабря она атаковала объекты сирийской армии в Дамаске и Латакии. 10 декабря в ходе удара по авиабазам были уничтожены вертолёты и истребители.

Представители израильской армии заявили о занятии «буферной зоны» на Голанских высотах и подступов к государственной границе. Позднее они утверждали, что уничтожили большую часть стратегических вооружений Сирии, отметив, что это было сделано для того, чтобы оружие не попало к террористам.

Россия осуждает захват любых территорий Сирии, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин. Складывается впечатление, что израильские войска не намерены покидать Голанские высоты, отметил глава государства. Также он назвал Израиль главным бенефициаром событий в Сирии.

Израиль «навсегда» сохранит контроль над Голанскими высотами, заявил 9 декабря заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Занятие этой территории укрепит безопасность Израиля, добавил он.