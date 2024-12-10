Дамаск, 10 декабря, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В ходе удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийским авиабазам были уничтожены вертолёты и истребители. Об этом 10 декабря сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в службах безопасности.

Monsef Memari/Global Look Press

Уточняется, что была уничтожена инфраструктура баз и десятки воздушных военных судов. Также ЦАХАЛ атаковала некий объект противовоздушной обороны недалеко от сирийского порта Латакия с видом на Средиземное море.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря ЦАХАЛ нанесла удары по объектам сирийской армии в Дамаске и прибрежном городе Латакия. Целями ударов в столице стали центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром сирийских войск.

На следующий день израильские танки были замечены в 20 км от сирийской столицы Дамаска в населённом пункте Катана. Техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинула пределы буферной зоны, в которую ранее перебросили ряд подразделений. Под контроль военных также перешло поселение Хинех в 50 км от сирийской столицы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что спорные территории Голанских высот навсегда останутся под контролем государства. Израиль своими действиями «меняет облик» Ближнего Востока, а также желает видеть другую Сирию, с которой сможет жить в мире, подчеркнул он.

Постпред России при ООН Василий Небензя 10 декабря назвал позитивным характер консультаций Совбеза организации по ситуации в Сирии. Вместе с этим дипломат отметил противоречивые заявления Израиля касаемо статуса Голанских высот.