Латакия, Сирия, 9 декабря, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам сирийской армии в Дамаске и прибрежном городе Латакия. Об этом вечером 9 декабря сообщил телеканал Al Mayadeen.

ABIR SULTAN/ЕРА/ТАСС

По данным телеканала, целями ударов в Дамаске стали центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром сирийских войск. Кроме этого, обстрелу израильских войск подвергся район Барза на севере сирийской столицы, где, по утверждению египетского канала «Аль-Кахира аль-Ихбария», разрушены здания научно-исследовательского института.

Помимо этого, отмечается, что удары были нанесены Израилем по объектам сирийских военных возле населённых пунктов Сакубейн, Эль-Мушейрифа, а также в порту Латакии.

Представители ЦАХАЛ на данный момент не комментировали сообщения СМИ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 8 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии произошла благодаря ударам израильских войск по ливанскому движению «Хезболла», поддерживавшего бывшего президента Сирии Башара Асада. В этот же день газета The New York Times сообщила, что израильские силы впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны в Голанских высотах.

9 декабря министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг заявил, что Дамаск уведомит Совет Безопасности ООН о том, что Израиль нарушил суверенитет Сирии, нанося удары по Дамаску и заняв территории на Голанских высотах.