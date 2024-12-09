Тель-Авив, Израиль, 9 декабря, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Израиль «навсегда» сохранит свой контроль над Голанскими высотами. Об этом 9 декабря заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

ATEF SAFADI/ЕРА/ТАСС

«Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. <…> Голанские высоты всегда будут частью Израиля», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции.

По его словам, Израиль своими действиями «меняет облик» Ближнего Востока, а также желает видеть другую Сирию, с которой сможет жить в мире.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 8 декабря, Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии произошла благодаря ударам израильских войск по ливанскому движению «Хезболла», поддерживавшего бывшего президента Сирии Башара Асада. В этот же день газета The New York Times сообщила, что израильские силы впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны в Голанских высотах. Израильские чиновники заявили, что Тель-Авив принял такое решение из опасений, что вооружённая оппозиция Сирии может взять под контроль военные объекты около Голанских высот, чтобы использовать их против Израиля.

9 декабря министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг заявил, что Дамаск уведомит Совет Безопасности ООН о том, что Израиль нарушил суверенитет Сирии, нанося удары по Дамаску и заняв территории на Голанских высотах.