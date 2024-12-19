Москва, 19 декабря, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Главным бенефициаром происходящих в Сирии событий является Израиль. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Hussein Malla/AP/TASS

«Главным бенефициаром происходящих в Сирии событий, на мой взгляд, является Израиль. Можно как угодно относиться к действиям Израиля, но Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке», — отметил российский лидер.

Путин уточнил, что ЦАХАЛ уже удалось преодолеть важную линию укреплений на Голанских высотах. Президент выразил надежду, что израильские войска будут выведены с территории Сирии, однако, по его словам, группировка там в настоящее время лишь наращивается.

Глава государства также обратил особое внимание на курдскую проблему и призвал к её решению с участием текущих властей Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, ранее отмечал Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».