Москва, 8 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и страну, дав указание мирно передать власть. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Iranian Presidency/Global Look Press

«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооружённого конфликта на территории САР (Сирийской Арабской Республики. — Прим. ред.) он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путём», — отметила пресс-служба.

Россия в переговорах Асада с участниками сирийского конфликта не участвовала, сказано в сообщении.

Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все вовлечённые стороны отказаться от применения насилия и решать все вопросы политическим путём, заявил МИД.

РФ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся в Сирии, а военные базы РФ в этой стране находятся в режиме повышенной боевой готовности, сказано также в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покинули центр Дамаска. Боевики захватили штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов Сирии. Вопрос о военном присутствии России в Сирии будут решать новые власти этой страны, сказал он.