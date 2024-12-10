Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Израильская авиация за последние 48 часов уничтожили большую часть стратегических вооружений Сирии. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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«За последние 48 часов Армия обороны Израиля нанесла удары по большинству стратегических арсеналов оружия в Сирии, предотвратив их попадание в руки террористических элементов», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Так, по данным военных, ВМС Израиля нанесли удары по порту Эль-Байда и порту Латакия, где, по утверждению ЦАХАЛ, находились 15 сирийских военных кораблей.

Кроме того, ВВС Израиля нанесли более 350 авиаударов по военным объектам ВС Сирии, в результате чего был поражен широкий спектр целей, включая зенитные батареи, аэродромы ВВС Сирии и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире, заявили в ЦАХАЛ.

«Было нейтрализовано множество стратегических вооружений, включая ракеты Scud, крылатые ракеты, ракеты класса «земля-море», «земля-воздух» и «земля-земля», БПЛА, истребители, ударные вертолёты, радары, танки, ангары и многое другое», — говорится в сообщении военных.

Вместе с этим центр управления огнём Северного командования ЦАХАЛ нанес авиаудары по 130 объектам, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 декабря Al Arabiya проинформировал, что ЦАХАЛ нанесла удар по сирийским авиабазам и уничтожила множество вертолётов и истребителей. Кроме того, она нанесла удар по инфраструктуре этих баз.

Ранее в этот же день телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки подошли на расстояние 21 км к Дамаску. ЦАХАЛ опровергла эту информацию и заявила, что израильская армия удерживает только буферную зону на Голанских высотах и подступы к госгранице.

9 декабря израильская армия нанесла удары по объектам сирийской армии в Дамаске и Латакии. Под удары попали центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при этом заявил, что спорные территории Голанских высот навсегда останутся под контролем Тель-Авива. По его словам, израильские власти «меняют облик» Ближнего Востока и хотят видеть другую Сирию, с которой смогут жить в мире.

В воскресенье, 8 декабря, Нетаньяху выступил с утверждением, что смена власти в Сирии произошла благодаря ударам израильских военных по ливанскому движению «Хезболла», которое поддержало подавшего в отставку президента Сирии.