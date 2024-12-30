Россия не собирается принимать участие в «саммите мира» Зеленского, даже если получит приглашение, отметил в интервью ТАСС по итогам года 30 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский дипломат подчеркнул также, что в его ведомстве перестали следить за поведением главы киевского режима, который «постоянно что-то заявляет», — в России верят не заявлениям, а фактам. Обсуждением в том числе публичного признания Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой ознаменован новый, 1040-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Зеленский, мирный саммит

Новый саммит по «формуле мира» главы киевского режима Украина собирается провести в ближайшее время, заявлял 28 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В ходе первого украинского «мирного саммита», прошедшего в июне 2024 года в швейцарском Бюргенштоке без участия России, было принято коммюнике с призывом вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям.

О том, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке, неоднократно заявлял президент Владимир Путин. По его словам, страна всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона.

«Просто противная сторона, в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров», — подчеркнул российский лидер 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

«План победы» Зеленского несерьёзен и читается как не очень увлекательный комикс, отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Казани.

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