Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин после заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Так российский лидер прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что в 2021 году действующий американский лидер Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет. Однако в контексте исторических расстояний и сроков это одно мгновение, после которого страну бы всё равно приняли в альянс, подчеркнул президент.

«Вашими бы устами да мёд пить. <…> В Бога верю, а Бог с нами», — ответил глава государства на вопрос, верит ли в прекращение конфликта в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин повторил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона. При этом российский лидер подчеркнул готовность разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В то же время подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными украинскими властями, отметил президент.