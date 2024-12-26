Путин: мы стремимся к завершению конфликта на Украине
Путин ответил на вопрос о возможном завершении конфликта на Украине в 2025 году
Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин после заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Так российский лидер прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что в 2021 году действующий американский лидер Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет. Однако в контексте исторических расстояний и сроков это одно мгновение, после которого страну бы всё равно приняли в альянс, подчеркнул президент.
«Вашими бы устами да мёд пить. <…> В Бога верю, а Бог с нами», — ответил глава государства на вопрос, верит ли в прекращение конфликта в 2025 году.
Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин повторил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона. При этом российский лидер подчеркнул готовность разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В то же время подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными украинскими властями, отметил президент.