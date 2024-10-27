Казань, 27 октября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского несерьёзен и читается как не очень увлекательный комикс, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Казани.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Сергей Лавров

«Новый план уже касается тех мер, которые сама Украина обязуется принять: развивать свою оборонную промышленность и что-то в этом роде. Но это всё несерьёзно. Мы все это читаем уже как такой не очень увлекательный комикс», — сказал Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, его слова приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана.

Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине. Власти США считают, что представленный «план победы» обречён на провал. Однако, как заявил американский чиновник, они не говорят об этом напрямую.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в «плане победы» Зеленского заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России. Он также добавил, что РФ не примет никакого варианта, при котором Украина сохранит возможность использоваться Западом для создания прямых угроз российской стороне.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.