Киев, 28 ноября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Украина в ближайшее время готова провести новый саммит по «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 28 ноября заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

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«Украина готова его провести в ближайшем будущем», — приводит его слова «РБК-Украина».

Ермак заявил, что сейчас Киев вместе с партнёрами прорабатывает программу мероприятия. По его словам, уже наработана рамка, которая станет основой для саммита.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе первого «мирного саммита» по Украине, прошедшего в июне в швейцарском Бюргенштоке без участия России, было принято коммюнике с призывом вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможностью свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 августа отметил, что Россия не приемлет подходы конференции, представляющие собой ультиматум так называемой «формулы мира» Зеленского.

31 октября Лавров заявил, что Запад продолжает поддерживать тупую «формулу мира» Зеленского. Шизофренический «план победы» и формулы украинского политика о членстве в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его проявлением нервозности. Все планы сводятся к попыткам как можно скорее втянуть в конфликт западные страны, добавил спикер Кремля.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.