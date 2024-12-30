Москва, 30 декабря, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Россия не собирается принимать участия в так называемом саммите мира, а также не следит за высказываниями главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Невозможно гадать, о чём говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Министр добавил, что Россия перестала следить за высказываниями Зеленского и верит только фактам, особенно в отношении киевского режима.

«Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участия в «саммите мира», даже если получим приглашение», — отметил Лавров.

По словам главы дипведомства, киевский режим по-прежнему настаивает на возвращении к границам 1991 года и не отказывался от этого требования.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина в ближайшее время готова провести новый саммит по «формуле мира» главы киевского режима.

31 октября Лавров заявил, что Запад продолжает поддерживать тупую «формулу мира» Зеленского. Шизофренический «план победы» и формулы украинского политика о членстве в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл «план победы» Зеленского проявлением нервозности. Все планы сводятся к попыткам как можно скорее втянуть в конфликт западные страны, отмечал спикер Кремля.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Глава государства напомнил, что в 2021 году действующий президент США Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет, однако в контексте исторических расстояний и сроков это одно мгновение.

Ранее президент РФ отмечал, что одним из условий Москвы для переговоров с Киевом является его официальный отказ от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевский режим также должен признать сложившиеся территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.