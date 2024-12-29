Донецк, 29 декабря, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Пять мирных жителей пострадали в результате атак украинских военных в Горловке и посёлке Красное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом вечером 29 декабря сообщил глава республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Никитовском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получили мужчины 1958 и 1958 г. р. В Центрально-Городском районе Горловки при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников ВФУ пострадали женщина 1992 г. р. и мужчина 1998 г. р», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Помимо этого, уточнил глава республики, в посёлке Красное пострадал мужчина 1969 г. р. в результате обстрела.

Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Вместе с этим глава региона сообщил, что в результате атак киевского режима повреждения получили складские помещения и два автомобиля в Горловке.

Кроме этого, в Горловке украинский беспилотник атаковал автомобиль сотрудников МЧС России. В ведомстве отметили, что в результате атаки украинского БПЛА никто не пострадал, однако повреждена кабина автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, утром в воскресенье боевики украинских формирований убили 12 жителей города Селидово в ДНР около единственной скважины с водой.

28 декабря в Горловке ДНР в результате атак со стороны ВСУ за сутки были ранены как минимум восемь мирных жителей. Ночью при обстреле один человек погиб при атаке украинского беспилотника.