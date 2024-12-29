Донецк, 29 декабря, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований убили 12 жителей города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) около единственной скважины с водой. Об этом 29 декабря рассказала беженка из города Елена Николаенко.

Станислав Красильников/РИА Новости Селидово

«Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… 12 человек там погибло», — процитировало её слова «РИА Новости».

По словам беженки, украинские бойцы намеренно взорвали эту скважину с водой, к которой ходили все жители Селидово.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря Николаенко рассказала, что перед бегством из Селидово украинские формирования расстреляли мать с ребёнком. Она уточнила, что к телам погибших пытался добраться их сосед, однако он также был расстрелян бойцами ВСУ.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 22 декабря заявил, что жители курского села Плёхово подтвердили, что украинские боевики расстреливали мирных граждан в ходе атаки. Жители области отметили, что «украинские оккупанты вели себя как нелюди», расстреливая мирных граждан безо всякого повода, добавил он.

Военные следователи возбудили уголовное дело против боевиков ВСУ, а также украинских военизированных групп и участников наёмнических формирований, расстрелявших 7 декабря мирных жителей у колодца в Плёхово. Также они застрелили ещё одного сельчанина возле дома и заминировали противопехотными минами улицы села.