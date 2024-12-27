Горловка, ДНР, 28 декабря, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Один человек погиб, двое мирных жителей Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали при атаке украинского беспилотника. Об этом ночью 28 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

По опубликованным в Telegram-канале данным представительства, в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником по улице Багратиона погиб мужчина 1991 г. р., ранения получили мужчина 1987 г. р. и женщина 1994 г. р.

Кроме этого уточняется, что ВСУ за сутки 27 декабря четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в совокупности шесть единиц различных боеприпасов. О повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря два мирных жителя ДНР пострадали в результате атаки ВСУ. В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1953 г. р. Помимо этого, мужчина 1993 года рождения получил ранения средней тяжести в результате атаки украинского беспилотника в посёлке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа.

ВСУ за сутки 24 декабря 15 раз обстреляли населённые пункты ДНР, выпустив в совокупности 48 единиц различных боеприпасов. Отмечалось, что данные о пострадавших не поступали. При этом уточнялось, что в результате обстрелов повреждены одно жилое домостроение и один объект гражданской инфраструктуры. По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелы осуществлялись на горловском направлении.