Донецк, 28 декабря, 2024, 23:29 — ИА Регнум. В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки, 28 декабря, пострадали как минимум восемь мирных жителей. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Отмечается, что к 13:00 мск субботы поступила информация о пяти пострадавших среди гражданских лиц в Горловке: женщины 1953 и 1961 г. р., мужчины 1965, 1981 и 2001 г. р.

Помимо этого, по данным представительства, к 21:30 мск поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц. Так, в Никитовском районе Горловки тяжёлые ранения получил мужчина 1953 г. р., в Центрально-Городском районе пострадал мужчина 1995 г. р.

К 23:00 мск поступила информация о ещё одном пострадавшем в Никитовском районе Горловки.

«В результате сброса ВОП (взрывоопасного предмета) с БПЛА на автомобиль по пр. Ленина пострадал мужчина 1956 г. р.», — говорится в Telegram-канале представительства.

Как передавало ИА Регнум, ночью 28 декабря представительство ДНР в СЦКК сообщило, что один человек погиб, двое мирных жителей Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали при атаке украинского беспилотника.

По данным представительства, в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником по улице Багратиона погиб мужчина 1991 г. р., ранения получили мужчина 1987 г. р. и женщина 1994 г. р. Кроме этого уточнялось, что ВСУ за сутки 27 декабря четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в совокупности шесть единиц различных боеприпасов. О повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры не сообщалось.

26 декабря два мирных жителя ДНР пострадали в результате атаки ВСУ. В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1953 г. р. Помимо этого, мужчина 1993 года рождения получил ранения средней тяжести в результате атаки украинского беспилотника в посёлке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа.