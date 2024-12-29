Горловка, ДНР, 29 декабря, 2024, 22:49 — ИА Регнум. В Горловке Донецкой Народной Республике (ДНР) украинский беспилотник атаковал автомобиль сотрудников МЧС России. Об этом вечером 29 декабря сообщили в республиканском главке МЧС.

Telegram/МЧС ДНР

«В Горловке сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания автомобиля из-за сброса ВОП. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства находились в укрытии», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

В МЧС отметили, что в результате атаки украинского БПЛА никто не пострадал, однако повреждена кабина автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, утром в воскресенье боевики украинских формирований убили 12 жителей города Селидово в ДНР около единственной скважины с водой.

28 декабря в Горловке ДНР в результате атак со стороны ВСУ за сутки были ранены как минимум восемь мирных жителей. Ночью при обстреле один человек погиб при атаке украинского беспилотника.