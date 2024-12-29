На побережье Кубани собрали порядка 64 тыс. т загрязненного мазутом грунта
Краснодар, 29 декабря, 2024, 19:10 — ИА Регнум. На побережье Краснодарского края в ходе ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе собрали порядка 64 тыс. т загрязнённого мазутом грунта. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.
Волонтёры и специалисты уже обследовали 220 км берега, выявив участки выброса нефтепродуктов вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия.
«В настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 61 км. Всего с начала работ сотрудниками МЧС России и волонтерами собрано 63 597 т», — указано в Telegram-канале ведомства.
На полигоны для утилизации вывезли более 34 т.
В Крыму нефтепродукты обнаружены на городском пляже Аршинцевской косы. С начала работ уже обследовано, в том числе повторно, 861 км береговой линии, за сутки — 127 км. Волонтёры и сотрудники МЧС собрали и вывезли свыше 226 т, из которых за сутки свыше 7 т.
Как передавало ИА Регнум, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Один из них сел на мель, у второго отломилась носовая часть. Часть нефтепродуктов попала в море.
В посёлке Витязево муниципального округа Анапы на следующий день открыли единый штаб добровольцев, которые помогают очищать побережье. На помощь пришли в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.
Позднее Ространснадзор в ходе проверки установил, что затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории. Несколько танкеров компании не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Собственник одного из танкеров уже обязался поднять его и утилизовать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 декабря назвал произошедшее у черноморского побережья крупной экологической катастрофой. Она остаётся в сфере внимания российского лидера Владимира Путина, отметил представитель Кремля.