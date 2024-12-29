Краснодар, 29 декабря, 2024, 19:10 — ИА Регнум. На побережье Краснодарского края в ходе ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе собрали порядка 64 тыс. т загрязнённого мазутом грунта. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Волонтёры и специалисты уже обследовали 220 км берега, выявив участки выброса нефтепродуктов вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия.

«В настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 61 км. Всего с начала работ сотрудниками МЧС России и волонтерами собрано 63 597 т», — указано в Telegram-канале ведомства.

На полигоны для утилизации вывезли более 34 т.

В Крыму нефтепродукты обнаружены на городском пляже Аршинцевской косы. С начала работ уже обследовано, в том числе повторно, 861 км береговой линии, за сутки — 127 км. Волонтёры и сотрудники МЧС собрали и вывезли свыше 226 т, из которых за сутки свыше 7 т.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938582" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МЧС России: около 64 000 тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Один из них сел на мель, у второго отломилась носовая часть. Часть нефтепродуктов попала в море.

В посёлке Витязево муниципального округа Анапы на следующий день открыли единый штаб добровольцев, которые помогают очищать побережье. На помощь пришли в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

Позднее Ространснадзор в ходе проверки установил, что затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории. Несколько танкеров компании не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Собственник одного из танкеров уже обязался поднять его и утилизовать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 декабря назвал произошедшее у черноморского побережья крупной экологической катастрофой. Она остаётся в сфере внимания российского лидера Владимира Путина, отметил представитель Кремля.