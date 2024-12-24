Москва, 24 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Разлив топлива в Чёрном море после крушения двух танкеров продолжает оставаться в сфере внимания президента России Владимира Путина и является крупной экологической катастрофой. Об этом 24 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Остаётся. Это крупная экологическая катастрофа», — отметил он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что над разрешением этого вопроса работает комиссия во главе с заместителем председателя правительства Виталием Савельевым, а на месте — глава Минприроды Александр Козлов. Последний неоднократно докладывал об этой ситуации главе государства, а также руководству администрации президента и правительства, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря два перевозивших мазут танкера потерпели крушение во время штормовой погоды в Керченском проливе. Один из них сел на мель, а у второго оторвало носовую часть. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В посёлке Витязево (муниципальный округ Анапа) 16 декабря открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег. Затем, 18 декабря, стало известно, что устранением загрязнения после крушения танкеров в Чёрном море занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

Позднее в этот же день глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона был введён режим повышенной готовности. В то же время он отметил, что угрозы для экологической обстановки в крае нет.

Советник главы Крыма Олег Крючков 21 декабря рассказал, что в районе мыса Змеиный и крепости Еникале в Керченском проливе произошёл выброс мазута с затонувших танкеров. В ликвидации последствий аварии участвуют 112 человек, а также задействовали 12 единиц наземной техники и два корабля, уточнил он.