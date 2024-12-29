Москва, 29 декабря, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста главе компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества этой фирмы Елене Машковой и главе компании «Савон-К» Владимиру Шину по делу о массовом отравлении клиентов сервиса «Кухня на районе». Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщили в суде.

Следственный комитет РФ/ТАСС Генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и подлил меру пресечения в виде домашнего ареста Шину, Машковой и Лозину до 25 февраля 2025 года», — заявили в инстанции.

Фигуранты проходят по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Шина также обвинили в организации незаконной миграции.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в ряде российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Татарстан, зафиксировали вспышку ботулизма. В общей сложности заразились 417 человек в 11 регионах, два случая оказались смертельными. 103 человека признаны потерпевшими по делу.

Причиной вспышки стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». После случаев выявления заболевания должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Позднее суд отправил под домашний арест обвиняемых — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову, а также арестовал по этому делу повара Карима Норматова.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, производитель покупал сухую фасоль за рубежом, отваривал её, а затем вакуумировал без соблюдения технологических норм. В отсутствие кислой среды в продуктах активно размножились клостридии, выделяющие яд ботулотоксин. Из-за нарушения производителями всех возможных правил и технологий заразились сотни человек.

В сентябре в Дорогомиловский суд Москвы поступил иск о компенсации морального вреда после нанесения вреда жизни и здоровью. По словам юриста, всего планируется подать 30 исков. Он добавил, что пострадавшие требуют до 2 млн руб. на человека.