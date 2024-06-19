Москва, 19 июня, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы не стал заключать под стражу коммерческого директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина, которого обвиняют в массовом отравлении людей и организации незаконной миграции.

ИА REGNUM

«Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа», — пояснила 19 июня пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Тelegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее суд также до 15 августа 2024 года отправил под домашний арест руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову, обвиняемую по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.

Ранее суд арестовал по данному делу повара компании-производителя фасоли «Савон-К» Карима Норматова. Он будет содержаться под стражей до 15 августа. Норматов стал четвёртым задержанным по делу о массовом отравлении. По указанию фактического руководителя повар с нарушением требований безопасности готовил фасоль и расфасовывал её для дальнейшей перевозки на склад компании «Локалкитчен», минимизируя финансовые затраты.

Также по делу проходит ещё один фигурант — генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин.

15 июня в Москве, а позднее в Нижегородской области и Татарстане зафиксировали несколько случаев ботулизма. Количество госпитализированных стремительно росло. Случаи заболевания оказались связаны с сервисами доставки продуктов.

По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане употребляли в пищу «Салат лобио», изготовитель — ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», изготовитель — ООО «Гастропорт». В помещениях, где производилась продукция, провели обыски, а сервис доставки еды «Кухни на районе» приостановил работу.