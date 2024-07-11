Москва, 11 июля, 2024, 09:44 — ИА Регнум. В России в общей сложности заразились ботулизмом 417 человек в 11 регионах, двое из которых скончались. Об этом 11 июля рассказал глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Государственной думы по охране здоровья.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что ставшая причиной вспышки заболевания фасоль закупалась за границей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в городе Дзержинске Нижегородской области от ботулизма скончался 24-летний мужчина. Этот случай стал вторым летальным исходом после массового отравления в нескольких регионах России салатом с фасолью.

При этом 24 июня в Костроме скончался 21-летний житель области, что было первой смертью от ботулизма. Медики не смогли спасти его жизнь, так как мужчина слишком поздно обратился за помощью. Отмечалось, что молодой человек попробовал готовый салат лобио в гостях у родственников.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». После случаев выявления заболевания должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Позднее суд отправил под домашний арест до 15 августа обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову, а также арестовал по этому делу повара Карима Норматова.