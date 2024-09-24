Москва, 24 сентября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. В Дорогомиловский районный суд Москвы 12 сентября поступил первый иск о компенсации морального вреда после нанесения вреда жизни и здоровью к компании «Умный ритейл» (бренд «Самокат»), следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Представляющий интересы истцов Борис Фельдман рассказал, что иск связан с отравлением фасолью в салате «Лобио» из «Кухни на районе», который продавал сервис «Самокат».

«По данному делу был быстро получен отказ от ответчика удовлетворить наши требования на досудебном этапе, поэтому иск подали одним из первых», — сказал Фельдман, его слова передаёт «РБК».

По его словам, аналогичное заявление истец подал в Дорогомиловский суд к ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»).

По словам юриста, всего планируется подать 30 исков. Он добавил, что пострадавшие требуют до 2 млн руб. на человека. На данный момент проходит завершающая стадия претензионного этапа, по итогам которой будут достигнуты соглашения по отдельным потерпевшим.

Как передавало ИА Регнум, в июне в ряде российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Татарстан, зафиксировали вспышку ботулизма. В общей сложности заразились 417 человек в 11 регионах, два случая оказались смертельными.

Суд отправил под домашний арест обвиняемых — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову, а также арестовал по этому делу повара Карима Норматова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2ст. 238 УК РФ).