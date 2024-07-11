Москва, 11 июля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Нарушение производителями всех возможных правил и технологий стало причиной вспышки ботулизма, в результате которой заразились 417 человек, заявила 11 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

РИА Новости / Максим Блинов

«Нарушение всех возможных правил и технологий, которые прописаны, привело к изготовлению опасного продукта, который и вызвал в дальнейшем эту ситуацию», — заявила Попова.

Как сообщила глава ведомства, производитель покупал сухую фасоль за рубежом, отваривал её, а затем вакуумировал «каким-то непонятным образом», не соблюдая технологические нормы. В отсутствие кислой среды в продуктах активно размножились клостридии, выделяющие яд ботулотоксин.

Криминальную версию массового отравления глава Роспотребнадзора исключила. Она добавила, что в Балашихе изъято 250 тонн продукции, которая могла стать причиной заражения.

В итоге заразились 417 человек в 11 регионах. Для двух человек заражение оказалось смертельным, сообщила Попова, напомнив, что суд на 90 суток приостановил деятельность ООО «ЛокалКитчен» — правообладателя сервиса «Кухня на районе». Она отметила, что для этой компании случившееся может закончиться потерей бизнеса.

Как сообщало ИА Регнум, случаи массового отравления ботулизма были зафиксированы в июне ряде российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Татарстан. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил 20 июня о том, что в медучреждения попал 301 человек.

Погибли два человека, заразившиеся в Нижегородской области: 24 июня умер 21-летний молодой человек, 5 июля — мужчина в возрасте 24 лет. Следственный комитет региона 17 июня возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).