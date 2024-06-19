Москва, 19 июня, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Фигуранты уголовного дела о массовом отравлении людей в нескольких регионах России пытались уничтожить продукцию, а один из фигурантов хотел скрыться. Об этом 19 июня заявила следователь в Замоскворецком суде Москвы.

Столичный СК/Telegram

Она попросила приобщить к делу показания свидетеля о том, что обвиняемые пытались уничтожить вещественные доказательства.

Следователь добавила, что повара из компании-производителя фасоли «Савон-К» Карима Норматова задержали в аэропорту Жуковский. Он заявил, что скрываться не собирался, а лишь хотел съездить домой. В настоящее время он арестован судом.

Ранее в Москве начали расследование из-за отравлений с симптомами ботулизма. По данным следствия, в столице к медикам обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в Татарстане — более десяти, из них восемь помещены в реанимацию. Все они заказывали продукты питания через службы доставки и ели салат, произведённый компанией «Локалкитчен».

Как сообщало ИА Регнум, повар Норматов стал четвёртым задержанным по делу о массовом отравлении. По указанию фактического руководителя Владимира Шина он с нарушением требований безопасности готовил фасоль и расфасовывал её для дальнейшей перевозки на склад компании «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.

18 июня трём фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение. Это Шин, генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин и руководитель отдела качества компании Елена Машкова. Им инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Шина также обвиняют в организаци незаконной миграции.