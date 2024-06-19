Москва, 19 июня, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову, обвиняемую по делу о массовом отравлении консервированной фасолью, сообщила 19 июня пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы руководителю отдела качества ООО «Локалкитчен» Машковой Елене Алексеевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определённых запретов», — сказано в сообщении.

Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключение под стражу. Машкова была освобождена из-под стражи в зале суда.

Ранее суд арестовал по данному делу повара компании-производителя фасоли «Савон-К» Карима Норматова. Он будет содержаться под стражей до 15 августа. Норматов стал четвёртым задержанным по делу о массовом отравлении. По указанию фактического руководителя повар с нарушением требований безопасности готовил фасоль и расфасовывал её для дальнейшей перевозки на склад компании «Локалкитчен», минимизируя финансовые затраты.

Также по делу проходят ещё два фигуранта — генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин, а также руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Им инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Шина также обвиняют в организации незаконной миграции.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня в Москве, а позднее в Нижегородской области и Татарстане зафиксировали несколько случаев ботулизма. Количество госпитализированных стремительно росло. Случаи заболевания оказались связаны с сервисами доставки продуктов.

По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане употребляли в пищу «Салат лобио», изготовитель — ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», изготовитель — ООО «Гастропорт». В помещениях, где производилась продукция, провели обыски, а сервис доставки еды «Кухни на районе» приостановил работу.