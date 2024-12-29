Москва, 29 декабря, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России уничтожили и перехватили четыре беспилотных летательных аппарата украинских боевиков в небе над тремя российскими регионами. Об этом 29 декабря сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С13:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что два дрона были уничтожены в небе над Ростовской областью и ещё по одному в Брянской и Орловской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 декабря средство ПВО армии России сбили два дрона украинских формирований над Крымом. В ночь на 28 декабря российские военные перехватили и уничтожили 56 украинских БПЛА. Уточнялось, что 28 беспилотников из этого числа нейтрализовали в Воронежской области, 17 — над Ростовской и ещё 11 — в небе над Белгородской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром того же дня сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в одном из районов региона произошёл обрыв контактной сети на железной дороге, из-за чего возможны задержки поездов. Позднее он уточнил, что движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково в Воронежской области было восстановлено.