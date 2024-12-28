Воронеж, 28 декабря, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Нарушенное из-за атаки украинских беспилотников движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково в Воронежской области восстановили. Об этом 28 декабря сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково восстановлено. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия», — написал он в своём Telegram-канале.

Гусев уточнил, что российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы в ночь на 28 декабря сбили в небе над областью 28 дронов украинской армии.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, в результате атаки нет пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 декабря Гусев рассказал, что при падении обломков БПЛА в одном из районов Воронежской области произошёл обрыв контактной сети на железной дороге, из-за чего ожидаются задержки поездов. Он добавил, что для ускорения ликвидации последствий атаки украинских дронов создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО армии России в ночь на 28 декабря перехватили и уничтожили 56 беспилотников украинских формирований. Из это числа 11 дронов сбили над Воронежской областью, 11 беспилотников — над Белгородской областью и ещё 17 — над территорией Ростовской области.