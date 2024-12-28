Москва, 28 декабря, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за ночь перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников. Об этом утром 28 декабря проинформировали в Министерстве обороны РФ.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, 11 беспилотников были нейтрализованы над территорией Белгородской области, 28 были сбиты над территорией Воронежской области и ещё 17 — над территорией Ростовской области.

Как передавало ИА Регнум, ночью 28 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили в пригороде Воронежа и нескольких районах области более 10 украинских беспилотников. По данным главы области Александра Гусева, при падении обломков беспилотников в одном из районов региона произошёл обрыв контактной сети на железной дороге, в связи с чем ожидаются задержки поездов. Гусев добавил, что для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. В настоящее время оперативные службы продолжают работу на месте обрыва, подчеркнул губернатор.

В свою очередь врио Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что атака 17 украинских беспилотников была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах региона. Он уточнял, ссылаясь на данные оперативных служб, что пострадавших и разрушений на земле в результате атак нет.