Воронеж, 28 декабря, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в пригороде Воронежа и нескольких районах области более 10 украинских беспилотников. Об этом ночью 28 декабря сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российская система ПВО

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более 10 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гусев в Telegram-канале.

По данным главы области, при падении обломков беспилотников в одном из районов региона произошёл обрыв контактной сети на железной дороге, в связи с чем ожидаются задержки поездов. Гусев добавил, что для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. В настоящее время оперативные службы продолжают работу на месте обрыва, подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что в области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое мирных жителей 27 декабря получили ранения в результате удара украинских беспилотников по региону. Атакам дронов ВСУ подверглись Шебекино, а также Белгородский и Волоконовский районы. В Волоконовском районе два БПЛА-камикадзе нанесли удары по селу Борисовка.

Утром 25 декабря Гусев сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в одном из районов повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Помимо этого, в одном садово-огородническом некоммерческом товариществе (СНТ) в пригороде Воронежа обломки БПЛА повредили несколько домов и построек, уточнил губернатор.