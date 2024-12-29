Москва, 29 декабря, 2024, 08:33 — ИА Регнум. В ночь на 29 декабря российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона украинской армии в небе над Крымом. Об этом 29 декабря сообщило Министерство обороны России.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 декабря средства ПВО армии России перехватили и уничтожили 56 украинских БПЛА. Из этого числа 28 беспилотников были нейтрализованы над территорией Воронежской области, 17 — над Ростовской и ещё 11 — в небе над Белгородской областью.

Главы Воронежской области Александр Гусев утром того же дня рассказал, что при падении обломков дрона в одном из районов региона произошёл обрыв контактной сети на железной дороге, из-за чего возможны задержки поездов. По его словам, для ликвидации последствий инцидента был создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги.

Позднее Гусев написал, что нарушенное в результате атаки украинских БПЛА движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково в Воронежской области было восстановлено. Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.