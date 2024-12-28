Москва, 28 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В планах президента России Владимира Путина нет разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 28 декабря заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии 27 декабря заявил, что хотел бы ещё раз поговорить с Путиным по теме Украины.

«Нет, никаких планов нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также отметил, что в графике президента на ближайшее время нет каких-либо других контактов по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц также отметил, что Берлин будет «играть важную роль» в гарантиях безопасности для Украины, добавив, что не планирует направлять немецких военных в зону вооружённого конфликта. По словам Шольца, в разговоре с Путиным он дал понять, что поддержка Киева со стороны Берлина не ослабнет.

Предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Российский президент напомнил Шольцу условия России, которые могут быть основой возможных договорённостей по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что эти договорённости должны учитывать интересы РФ в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта. Это был первый разговор Путина и Шольца за два года.

Путин 28 ноября заявил, что со стороны ряда западных лидеров возникло желание возобновить контакты с ним, в том числе по теме Украины. Контакты Москвы со многими государствами продолжаются, несмотря на сложные отношения. Он отметил, что Шольц стал первым, кто прервал молчание. РФ, в свою очередь, никогда не отказывалась от контактов и продолжает оставаться открытой для них в будущем.