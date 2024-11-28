Астана, 28 ноября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры некоторых западных государств хотели бы возобновить контакты с ним.

Михаил Терещенко/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что контакты России со многими государствами продолжаются, не смотря на сложные отношения.

«Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран. Но я знаю, что некоторые из них тоже проявляют желание эти контакты возобновить и пообсуждать текущие проблемы, связанные с событиями на Украине, и в двустороннем плане, и в общеевропейском контексте», — отметил он 28 ноября на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

По словам российского лидера, канцлер Германии Олаф Шольц действительно стал первым, кто прервал молчание. Россия, в свою очередь, никогда не отказывалась от контактов и продолжает оставаться открытой для них в будущем.

Как сообщалоИА Регнум, Шольц позвонил президенту России 15 ноября. Разговор между состоялся впервые почти за два года. Российский президент напомнил об условиях Москвы, касающихся договорённостей по Украине, и отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров. Путин также в беседе назвал беспрецедентной деградацию отношений между Россией и Германией. Он подчеркнул, что это произошло из-за недружественных шагов Берлина.

Шольц в комментарии для СМИ заявил, что разговор был «не очень приятным, но необходимым».

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что Шольц решил позвонить Путину, надеясь показать себя немецкому избирателю «канцлером мира» перед скорыми выборами, а также он выступил как представитель коллективного Запада.