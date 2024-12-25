Москва, 25 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Вбросы о возможности отправки войск европейских стран на Украину являются провокацией, которая направлена на обострение эскалации конфликта. Об этом 25 декабря заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Мы исходим из того, что такие любые вбросы по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными. Цели этих провокаций могут быть разные, но по форме, конечно, и по сути — это провокация», — рассказала она на брифинге.

По мнению дипломата, сейчас целью такого рода заявлений является желание Запада накалить и так крайне обострённую обстановку вокруг кризиса на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря американский журнал Foreign Policy написал, что европейские страны будут всерьёз рассматривать вопрос об отправке своих войск на территорию Украины только в случае стабилизации украинской армией линии фронта. Автор публикации отметил, что Россия согласится на замораживание украинского конфликта, только если будет считать невозможным достижение военных побед в 2025 году.

Украинское издание «Страна. ua» 14 декабря написало, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет вынести на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза вопрос о размещении миротворцев на территории Украины, если удастся достичь мирного соглашения с Россией. Вместе с тем отмечалось, что тема миротворцев ещё «сырая» и является только «совокупностью идей».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 16 декабря заявила, что страны — участницы сообщества не обсуждают отправку миротворцев на контролируемую Киевом территорию. Она уточнила, что вначале нужно достичь мирного соглашения с РФ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 13 декабря отмечал, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех ранее обозначенных Москвой условий. По его словам, вопрос о размещении на территории войск стран Европы может обсуждаться только в ходе переговоров и потому сейчас рано об этом говорить.