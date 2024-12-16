Брюссель, 16 декабря, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Страны Евросоюза не обсуждают отправку миротворческого контингента на Украину. Об этом заявила журналистам глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Chris Emil JanÃƒÅ¸En/Global Look Press Кая Каллас

«Чтобы отправить миротворцев на Украину, там должен быть мир. Поэтому мы не можем это обсуждать», — сказала она.

Каллас также напомнила о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что Россия не отступит от своих целей в украинском конфликте.

Как передавало ИА Регнум, Служба внешней разведки (СВР) 29 ноября сообщила, что западные страны намереваются ввести миротворцев на территорию Украины с целью поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Отмечалось, что НАТО собирается ввести для этих целей 100 тыс. военнослужащих так называемых миротворческих войск.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 декабря заявил, что Киев подумает о предложении разместить в стране западные войска в качестве гарантий безопасности до момента, пока Украину не примут в НАТО.

14 декабря издание «Страна. ua» сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен вынести на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза, который пройдёт с 18 по 19 декабря, вопрос о размещении миротворцев на территории Украины в случае достижения мира с Россией. Вместе с тем источники издания отмечают, что тема миротворцев в настоящий момент «сырая» и является совокупностью идей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине войск Европы для контроля за перемирием может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.