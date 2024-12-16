В ЕС заявили, что отправка миротворцев на Украину не обсуждается
Глава дипломатии ЕС Каллас: отправка миротворцев на Украину не обсуждается
Брюссель, 16 декабря, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Страны Евросоюза не обсуждают отправку миротворческого контингента на Украину. Об этом заявила журналистам глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Чтобы отправить миротворцев на Украину, там должен быть мир. Поэтому мы не можем это обсуждать», — сказала она.
Каллас также напомнила о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что Россия не отступит от своих целей в украинском конфликте.
Как передавало ИА Регнум, Служба внешней разведки (СВР) 29 ноября сообщила, что западные страны намереваются ввести миротворцев на территорию Украины с целью поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Отмечалось, что НАТО собирается ввести для этих целей 100 тыс. военнослужащих так называемых миротворческих войск.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 декабря заявил, что Киев подумает о предложении разместить в стране западные войска в качестве гарантий безопасности до момента, пока Украину не примут в НАТО.
14 декабря издание «Страна. ua» сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен вынести на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза, который пройдёт с 18 по 19 декабря, вопрос о размещении миротворцев на территории Украины в случае достижения мира с Россией. Вместе с тем источники издания отмечают, что тема миротворцев в настоящий момент «сырая» и является совокупностью идей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине войск Европы для контроля за перемирием может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.